В Амурской области главе района грозит до 10 лет лишения свободы

Глава Благовещенского района в Амурской области Евгений Седых обвиняется в превышении должностных полномочий. По данным следствия, чиновник продал муниципальную землю по заниженной цене, причинив ущерб местному бюджету на сумму 49 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры области.

Евгений Седых был задержан в марте 2022 года по подозрению в превышении должностных полномочий. Следствием установлено, что на основании заведомо незаконного постановления главы администрации Благовещенского района в 2020 году его знакомому был продан земельный участок, который находился в собственности муниципального образования. Стоимость составила существенно ниже рыночной, что нанесло муниципалитету ущерб на сумму более 49 млн рублей.