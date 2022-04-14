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2 часа назад

Главу Благовещенского района в Приамурье обвинили в превышении должностных полномочий

ТАСС

Глава Благовещенского района в Амурской области Евгений Седых обвиняется в превышении должностных полномочий. По данным следствия, чиновник продал муниципальную землю по заниженной цене, причинив ущерб местному бюджету на сумму 49 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры области.

В Амурской области главе района грозит до 10 лет лишения свободы
Фото: ТАССТАСС

Евгений Седых был задержан в марте 2022 года по подозрению в превышении должностных полномочий. Следствием установлено, что на основании заведомо незаконного постановления главы администрации Благовещенского района в 2020 году его знакомому был продан земельный участок, который находился в собственности муниципального образования. Стоимость составила существенно ниже рыночной, что нанесло муниципалитету ущерб на сумму более 49 млн рублей.

"Прокуратурой Благовещенского района утверждено обвинительное заключение по обвинению главы администрации Благовещенского района в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ, по факту превышения им должностных полномочий, связанных с незаконной продажей земельного участка частному лицу", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы следственного управления СК РФ по Амурской области, в ходе предварительного следствия для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества наложен арест на автомобиль обвиняемого, две квартиры и денежные средства, находящиеся на банковских счетах.

Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Происшествия,Следственный комитет,
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