В виллу российского бизнесмена в Италии бросили коктейль Молотова

Неизвестные кинули «коктейль Молотова» в виллу российского предпринимателя Тимура Зайнутдинова, расположенную в городе Кастильончелло в итальянской провинции Ливорно, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету il Tirreno.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации издания, собственником дома, который находится в городе на берегу Лигурийского моря, является 37-летний (по другой информации, 38-летний) строительный магнат из Татарстана. На момент попытки поджога на вилле никто не жил.

Как сообщается, возгорание заметил случайный прохожий. По его словам, от огня была повреждена входная решетка дома.

Издание также указало, что следователи учитывают все возможные версии и допускают, что инцидент мог быть связан со специальной военной операцией РФ на Украине.

6 апреля стало известно, что неизвестные проникли на одну из вилл российского телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо в Италии и подожгли в ней покрышки. Мэр города Менаджо заявил, что действия злоумышленников носили демонстративно-показной характер. Имуществу ведущего не причинили ущерба.