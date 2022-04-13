В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
50 минут назад

В виллу российского бизнесмена в Италии бросили коктейль Молотова

Газета.Ru

Неизвестные кинули «коктейль Молотова» в виллу российского предпринимателя Тимура Зайнутдинова, расположенную в городе Кастильончелло в итальянской провинции Ливорно, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету il Tirreno.

В виллу российского бизнесмена в Италии бросили коктейль Молотова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, собственником дома, который находится в городе на берегу Лигурийского моря, является 37-летний (по другой информации, 38-летний) строительный магнат из Татарстана. На момент попытки поджога на вилле никто не жил.

Как сообщается, возгорание заметил случайный прохожий. По его словам, от огня была повреждена входная решетка дома.

Издание также указало, что следователи учитывают все возможные версии и допускают, что инцидент мог быть связан со специальной военной операцией РФ на Украине.

6 апреля стало известно, что неизвестные проникли на одну из вилл российского телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо в Италии и подожгли в ней покрышки. Мэр города Менаджо заявил, что действия злоумышленников носили демонстративно-показной характер. Имуществу ведущего не причинили ущерба.

После этого власти провинции Комо сообщили, что после случившегося на озере Комо «в зонах, представляющих интерес» будут усилены меры безопасности.

Происшествия,Владимир Соловьев,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители