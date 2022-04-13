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2 часа назад

Девочка жестко избила сверстницу в школе в подмосковной Истре

ЧП Столица

В одной из школ подмосковной Истры школьница избила сверстницу прямо в коридоре образовательного учреждения. В распоряжении РЕН ТВ появилось видео, на котором запечатлен момент нападения.

Девочка жестко избила сверстницу в школе в подмосковной Истре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах видно, как школьница бьет девочку руками и ногами. Затем избитая падает на пол рядом с батареей. Школьница продолжает бить ее ногами и руками, а затем хватает девочку и швыряет ее об каменный пол. При этом, упавшая на пол девочка говорит, что ей больно.

Все происходившее другие дети снимали на камеры, никто из них не вмешался в конфликт и не попытался помочь избитой девочке.

Прокуратура Московской области начала проверку после поступления информации о случившемся. Проведение проверки поручено Истринской городской прокуратуре. Специалисты установят причины и обстоятельства конфликта и дадут оценку исполнения требований законодательства о несовершеннолетних. Кроме того, будет дана оценка действиям родителей по исполнению обязанностей по воспитанию детей.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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