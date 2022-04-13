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28 минут назад

Квартиру арестованного российского экс-министра выставили на торги за 38 млн рублей

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Росимущество выставило на торги квартиру бывшего министра по координации деятельности «Открытого правительства» Михаила Абызова. Чиновник, которого судят по делу о мошенничестве в особо крупном размере, находится за решёткой с марта 2019 года. Его жилплощадь оценили почти в 38,5 млн рублей. Вырученные от её продажи средства пойдут в пользу государства.

Квартиру арестованного Абызова выставили на торги за ₽38 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На торги выставлена квартира Абызова на проспекте 60-летия Октября в Москве. Она занимает площадь 135,4 «квадрата». Заявки на её приобретение принимают до 16 мая, а аукцион запланирован на 20 мая.

Экс-министр по решению суда должен выплатить государству 32 млрд рублей. Деньги от продажи его жилплощади пойдут в счёт уплаты этого долга.

Абызов работал в правительстве в 2012–2018 годах. В марте 2019 года его арестовали. Как считает следствие, он совместно с другими лицами создал преступное сообщество, которое в 2011–2014 годах похитило 4 млрд рублей у российских энергетических компаний.

Бывшему министру предъявлены обвинения в создании организованного преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконном участии в предпринимательстве и отмывании преступных доходов.

По этому же делу проходят ещё 11 человек. Никто из них, включая Абызова, вину не признаёт. Суд начал рассматривать это дело 8 апреля.

Происшествия,Абызов Михаил Анатольевич,Росимущество,
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