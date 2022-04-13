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4 часа назад

Два человека пострадали при взрыве газа в Подольске

Вероника Полынина

Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в гаражном кооперативе в подмосковном Подольске, передает ТАСС.

Два человека пострадали при взрыве газа в Подольске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Взрывом были частично разрушены три гаража.

«В микрорайоне Климовск в Подольске, в гаражном кооперативе "Поляна" произошел взрыв газа. Пострадали два человека, частично разрушены три гаража», - сообщил источник агентства в экстренных службах.

По предварительной информации, причиной инцидента стала утечка газа из баллона.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Выбежала женщина, вся в огне»: жители Ступино рассказали о взрыве газа

11 апреля произошел взрыв бытового газа на четвертом этаже жилого дома в подмосковном Ступине, обрушились внешние панели и внутриквартирные перегородки. Погибли шесть человек, в том числе трое детей. Еще 20 человек пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей (ч.3 ст.238 УК РФ). Задержан первый подозреваемый – главный инженер обслуживающей дом газовой компании.

Происшествия,Следственный комитет,
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