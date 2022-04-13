Два человека пострадали при взрыве газа в Подольске

Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в гаражном кооперативе в подмосковном Подольске , передает ТАСС.

«В микрорайоне Климовск в Подольске, в гаражном кооперативе "Поляна" произошел взрыв газа. Пострадали два человека, частично разрушены три гаража», - сообщил источник агентства в экстренных службах.

11 апреля произошел взрыв бытового газа на четвертом этаже жилого дома в подмосковном Ступине, обрушились внешние панели и внутриквартирные перегородки. Погибли шесть человек, в том числе трое детей. Еще 20 человек пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей (ч.3 ст.238 УК РФ). Задержан первый подозреваемый – главный инженер обслуживающей дом газовой компании.