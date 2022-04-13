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5 часов назад

В США дельфин напал на тренера во время шоу. Видео

Александр Кузьмин

В Морском аквариуме города Майами, штат Флорида, США, разъяренный дельфин напал на тренера во время шоу и попытался утопить женщину на глазах у детей. Произошедшее попало на видео, которое опубликовала в TikTok фотограф Шеннон Карпентер.

На записи видно, как дельфин бросается на тренера, в то время как двое других участников шоу вылезают из бассейна, чтобы помочь коллеге. Дельфин еще дважды атакует женщину, толкая ее в воде, пока она пытается доплыть до бортика.

Когда женщине удается вылезти из воды, она опускается на колени. Видно, что она потрясена произошедшим. Коллега подходит к ней, чтобы выяснить, все ли с ней в порядке.

Карпентер рассказала, что было видно, что женщина испытывает боль.

«Дети радовались и думали, что так и задумано. Но взрослые поняли, что что-то пошло не так», — пояснила она.

Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.

Нападение совершил 23-летний дельфин по кличке Санденс, который всю жизнь прожил в океанариуме.

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