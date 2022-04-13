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6 часов назад

Фура и самосвал раздавили машину с полицейскими. Видео

Александр Кузьмин

Три сотрудницы полиции погибли в страшном ДТП в Ростовской области 12 апреля. Их машина оказалась буквально раздавлена между двумя большегрузами на светофоре. Об этом передает "Фонтанка".

Вечером вторника на 146-м километре автодороги Ростов — Семикаракорск — Волгодонск водитель грузовика DAF, не рассчитав скорость, врезался в стоящий на красный сигнал светофора Hyundai Creta, а тот от удара столкнулся со стоящим перед ним большегрузом MAN, сообщает 13 апреля «МВД Медиа». На кадрах с места ДТП видно, что кроссовер просто смяло между приехавшей сзади фурой и оказавшимся впереди самосвалом со щебнем.

Происшествия,Видео,
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