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7 часов назад

В Ставропольском крае задержали сторонника ИГ

ТАССиещё 14

ФСБ России задержала в Ставропольском крае сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), готовившего теракт на объекте транспортной инфраструктуры. Об этом в среду сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В Ставропольском крае задержали сторонника ИГ
Фото: ТАССТАСС

"Федеральной службой безопасности <...> на территории Ставропольского края вскрыта и пресечена деятельность местного жителя, сторонника международной террористической организации (МТО) "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона", - отметили в ФСБ. В спецслужбе уточнили, что он был задержан при подготовке к теракту.

Во время осмотра места происшествия сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретенные для изготовления самодельного взрывного устройства. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ ("Покушение на теракт").

Позднее центр распространил видео с допросом задержанного, где уточняется, что он намеревался подорвать бомбу на железнодорожном вокзале.

"Я познакомился с человеком, который является участником ИГ. Я ему доверял. Он заставил меня снять на видео здание железнодорожного вокзала, заставил закупить [все] для терактов, для взрывов, чтобы я это сделал", - сообщил задержанный. Он уточнил, что должен был оставить бомбу на вокзале и ждать указаний. "Когда я приехал на вокзал, меня задержали сотрудники ФСБ", - добавил он.

Происшествия,ФСБ,Исламское государство,
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