В Ставропольском крае задержали сторонника ИГ

"Я познакомился с человеком, который является участником ИГ. Я ему доверял. Он заставил меня снять на видео здание железнодорожного вокзала, заставил закупить [все] для терактов, для взрывов, чтобы я это сделал", - сообщил задержанный. Он уточнил, что должен был оставить бомбу на вокзале и ждать указаний. "Когда я приехал на вокзал, меня задержали сотрудники ФСБ", - добавил он.