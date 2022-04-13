В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
7 часов назад

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении мэра Днепра о подстрекательстве к геноциду

ТАССиещё 3

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении мэра украинского города Днепра о подстрекательстве к геноциду. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении мэра Днепра
Фото: ТАССТАСС

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Днепра Днепропетровской области Украины Бориса Филатова. В его высказываниях следствие усматривает признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ст. 357 УК РФ (подстрекательство к совершению геноцида, то есть склонение к действиям, направленным на полное или частичное уничтожение национальной группы как таковой путем убийств членов этой группы)", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов призвал в соцсетях убивать русских людей по всему миру.

Происшествия,Борис Филатов,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители