СК РФ возбудил уголовное дело в отношении мэра Днепра

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Днепра Днепропетровской области Украины Бориса Филатова. В его высказываниях следствие усматривает признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ст. 357 УК РФ (подстрекательство к совершению геноцида, то есть склонение к действиям, направленным на полное или частичное уничтожение национальной группы как таковой путем убийств членов этой группы)", - говорится в сообщении.