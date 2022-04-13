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7 часов назад

Петербуржец украл деньги с карты знакомой, отрезав ей палец

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге признали виновным 37-летнего мужчину, который убил свою знакомую и украл ее деньги и ценные вещи, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Петербуржец украл деньги с карты знакомой, отрезав ей палец
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел 21 октября 2021 года. Петербуржец занял у женщины 2 млн 600 тыс. рублей на развитие бизнеса, а, когда пришло время возвращать долг, то решил убить приятельницу. Он сказал знакомой, что намерен вернуть ей средства, но для этого ему нужно приехать к ней в квартиру.

Войдя в жилище мужчина напал на женщину, избил и задушил. Затем он отрезал ей палец правой руки, чтобы приложить его к телефону и перевести на свой счет 279 тыс. рублей. Злоумышленник также забрал документы погибшей и ее ценные вещи, в том числе унес и телефон.

Суд приговорил петербуржца к 16 годам лишения свободы. Свою вину мужчина признал частично, заявив, что не планировал грабить убитую.

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