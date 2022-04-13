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7 часов назад

Наводнения в ЮАР унесли жизни более 250 человек

Lenta.ru

Наводнения и оползни унесли жизни по меньшей мере 259 человек в южноафриканском городе Дурбан и прилегающей провинции Квазулу-Натал. Об этом сообщает France24.

Наводнения в ЮАР унесли жизни более 250 человек
Фото: аррарр

Прогнозы метеорологов, которые ожидали снижения количества осадков, не сбылись. Стихийное бедствие обрушилось на Дурбан, нанеся ущерб его населению и инфраструктуре города. Кроме того, пострадали находящиеся недалеко от города сельские угодья.

Помимо прочего, в провинции Квазулу-Натал остановлено движение поездов. В Дурбане были затоплены станции метрополитена и дорожные магистрали. наводнением разрушены многие дома и мосты.

Ранее стало известно, что оползни и наводнения, вызванные тропическим штормом «Меги» на Филиппинах, уже унесли жизни десятков человек. Число погибших достигло 58, суммарно пострадало около 580 тысяч человек. Большая часть смертей приходится на провинцию Лейте, там же 27 человек числятся пропавшими без вести.

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