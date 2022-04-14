Генерал МВД не признал вину по делу о взятке в миллионы рублей

«Следователем в ходе расследования уголовного дела также не дана оценка, что деньги могли брать под Трифонова. Тот же Воронин или его сообщники. В деле нет ни одного постановления, отсекающего это», — заявил он. По его словам, на следствии ему предлагалась сделка — он дает показания на высокопоставленных офицеров МВД в обмен на мягкое наказание.