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2 часа назад

Генерал МВД заявил о невиновности по делу о взятке в семь миллионов рублей

Lenta.ruиещё 1

В Екатеринбурге начался судебный процесс над бывшим главой городского управления МВД генерал-майором Игорем Трифоновым, обвиняемом в получении взятки в 7,5 миллиона рублей за незаконное возбуждение уголовного дела. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Генерал МВД не признал вину по делу о взятке в миллионы рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вместе с ним на скамье подсудимых находятся бывший сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу Денис Жданов и экс-начальник службы безопасности банка «Кольцо Урала» Александр Куба.

По версии следствия, летом 2015 года Трифонов получил 7,5 миллиона рублей от заместителя председателя правления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева за помощь в возбуждении уголовного дела о мошенничестве против руководства частной компании.

Трифонов заявил суду, что категорически отвергает причастность к получению взятки, настаивая на своей невиновности, он указал, что следствие не представило доказательств.

«Следователем в ходе расследования уголовного дела также не дана оценка, что деньги могли брать под Трифонова. Тот же Воронин или его сообщники. В деле нет ни одного постановления, отсекающего это», — заявил он. По его словам, на следствии ему предлагалась сделка — он дает показания на высокопоставленных офицеров МВД в обмен на мягкое наказание.

Вину по делу признали предполагаемые посредники в передаче взятки, а взяткодатель уже осужден.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,Денис Жданов,Игорь Трифонов,Коммерсант,
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