Сотрудники Главного управления Собственной безопасности МВД России вместе с коллегами из ФСБ задержали 26 подозреваемых из числа сотрудников Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД, включая руководство и гражданских лиц, которые подозреваются в неоднократном получении взяток в размере от 5 тыс. до 500 тыс. рублей от водителей. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками ГУСБ МВД России во взаимодействии с ФСБ России пресечена противоправная деятельность ряда должностных лиц Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 1 (с дислокацией в городе Аксай) ГУ МВД России по Ростовской области. Они подозреваются в неоднократном получении взяток, сопряженных с вымогательством, - сказала она. - В настоящее время задержаны 26 подозреваемых. Проведено 95 обысков по адресам проживания фигурантов и по местам несения ими службы".

Среди подозреваемых более десяти полицейских, пояснила Волк.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко добавила, что должностные лица отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области систематически получали взятки в 2017-2020 годах. Общая сумма незаконно полученных средств составила более 14 млн рублей.

По данным МВД, преступления совершались на участке федеральной трассы М-4 "Дон". Соучастники фотографировали проезжающие транзитом автомобили, после чего, используя графический редактор, создавали фиктивные доказательства нарушений водителями правил дорожного движения. Затем они передавали эти изображения инспекторам ДПС, которые находились на расстоянии нескольких километров по пути следования машин. Те в свою очередь останавливали автомобили и сообщали водителям, что они совершили административные правонарушения, а иногда даже уголовные преступления. Под давлением сфабрикованных доказательств водители передавали злоумышленникам деньги, сумма варьировалась от 5 тыс. до 500 тыс. рублей.

По местам жительства и по месту службы подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. По изъятым средствам информатизации будут назначены судебно-технические экспертизы. Главным следственным управлением СК России возбуждено три уголовных дела о получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в отношении сотрудников Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, а также иных лиц.