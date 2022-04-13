В Башкирии работника насмерть придавило краном

В Давлеканово 38-летний работник обособленного подразделения ООО «Рязанский трубный завод» погиб в результате несчастного случая. В настоящий момент Гострудинспекция совместно с Ростехнадзором РБ приступила к егорасследованию.

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По предварительной информации, 12 апреля оператора крана придавило грузозахватным приспособлением, которое он менял в тот момент. Уточняется, что вилочный захват завалило в его сторону.