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9 часов назад

В Башкирии 38-летнего работника придавило насмерть краном

ГОРОБЗОР.РУ

В Давлеканово 38-летний работник обособленного подразделения ООО «Рязанский трубный завод» погиб в результате несчастного случая. В настоящий момент Гострудинспекция совместно с Ростехнадзором РБ приступила к егорасследованию.

В Башкирии работника насмерть придавило краном
Фото: ТАССТАСС

По предварительной информации, 12 апреля оператора крана придавило грузозахватным приспособлением, которое он менял в тот момент. Уточняется, что вилочный захват завалило в его сторону.

Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами, но несмотря на все усилия врачей, он скончался через четыре часа. Во время расследования в Гострудинспекции намерены выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

Происшествия,Ростехнадзор,
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