В Башкирии работника насмерть придавило краном

В Давлеканово 38-летний работник обособленного подразделения ООО «Рязанский трубный завод» погиб в результате несчастного случая. В настоящий момент Гострудинспекция совместно с Ростехнадзором РБ приступила к егорасследованию.
По предварительной информации, 12 апреля оператора крана придавило грузозахватным приспособлением, которое он менял в тот момент. Уточняется, что вилочный захват завалило в его сторону.
Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами, но несмотря на все усилия врачей, он скончался через четыре часа. Во время расследования в Гострудинспекции намерены выяснить причины и обстоятельства произошедшего.