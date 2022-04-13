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9 часов назад

Петербургскую активистку отправили в СИЗО за фейки о российской армии

Ivyborg.ru

Суд арестовал до 31 мая художницу Александру Скочиленко. Она обвиняется в дискредитации российских военнослужащих.

В Петербурге художницу отправили в СИЗО за фейки о российской армии
Фото: ТАССТАСС

Следствие настаивало на аресте девушки, поскольку она создала напряженность в обществе, имеет друзей на Украине, отказалась разблокировать телефон, а также может скрыться от правосудия. Суд удовлетворил ходатайство. В свою очередь, адвокат задержанной заявил, что в материалах дела нет фотографий и цитат из листовок, которые она размещала вместо ценников в супермаркете. Однако он признал, что на ценниках значилось слово "Мариуполь".

По данным Фонтанки, защита Александры Скочиленко просила избрать другую меру пресечения — запрет определенных действий, поручительство за обвиняемую или домашний арест.

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