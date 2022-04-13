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9 часов назад

Reuters: число жертв нападения в центральной части Нигерии достигло 154

ТАСС

Число погибших в результате нападения бандитов, произошедшего 10 апреля в ряде районов в штате Плато в центральной части Нигерии, достигло 154 человек, что втрое превышает первоначальные оценки. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей местных властей.

Число жертв нападения в Нигерии достигло 154
Фото: Frontera Frontera

"По нашим данным, насчитывается 154 убитых, включая тех, кто пытался спрятаться от бандитов в кустах", - заявил представитель властей района Гарга Яу Абубакар.

По его словам, боевики прибыли в деревню на мотоциклах и открыли беспорядочный огонь. Часть домов и магазинов были разграблены и сожжены. Тех, кто пытался спрятаться в близлежащих кустах, бандиты преследовали и убивали.

Еще один представитель властей того же района Альхаджи Вада добавил, что власти направили туда военнослужащих для обеспечения безопасности и розыска бандитов.

В понедельник нигерийская газета Nigerian Tribune со ссылкой на власти штата Плато сообщила о том, что более 80 человек были убиты здесь за прошедшие сутки бандитами. Нападению банд подверглись деревни в десяти районах местного самоуправления.

В последние два года в Нигерии растет число нападений боевиков и бандитов на деревни и фермерские хозяйства. Атаки сопровождаются убийствами и грабежами.

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