Суд в ФРГ приговорил россиянина за шпионаж в пользу России

Высший земельный суд в Мюнхене приговорил к одному году условно гражданина РФ, который обвинялся в работе на российскую разведку. Об этом сообщило в среду агентство DPA.

Фото: Shutterstock Shutterstock

Как заявил председательствующий судья, 30-летний научный сотрудник Аугсбургского университета перестал отрицать, что "проводил изыскания в пользу российской разведки". Постановление о его аресте отменено. Россиянин всегда отрицал свою вину и утверждал, что не знал о том, что мог поддерживать контакт с сотрудником спецслужб.

27 января федеральная прокуратура ФРГ сообщила, что еще 9 декабря 2021 года предъявила обвинение гражданину России Ильнуру Н. по подозрению в работе на российскую разведку. Как говорилось в заявлении прокуратуры, мужчина работал научным сотрудником в одном из университетов Баварии. По данным ведомства, "интерес спецслужб" якобы заключался "в различных стадиях разработки европейской ракеты-носителя Ariane и в изучении исследовательских материалов подозреваемого".