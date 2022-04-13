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10 часов назад

Суд в ФРГ приговорил к условному сроку научного сотрудника за шпионаж в пользу России

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Высший земельный суд в Мюнхене приговорил к одному году условно гражданина РФ, который обвинялся в работе на российскую разведку. Об этом сообщило в среду агентство DPA.

Суд в ФРГ приговорил россиянина за шпионаж в пользу России
Фото: ShutterstockShutterstock

Как заявил председательствующий судья, 30-летний научный сотрудник Аугсбургского университета перестал отрицать, что "проводил изыскания в пользу российской разведки". Постановление о его аресте отменено. Россиянин всегда отрицал свою вину и утверждал, что не знал о том, что мог поддерживать контакт с сотрудником спецслужб.

27 января федеральная прокуратура ФРГ сообщила, что еще 9 декабря 2021 года предъявила обвинение гражданину России Ильнуру Н. по подозрению в работе на российскую разведку. Как говорилось в заявлении прокуратуры, мужчина работал научным сотрудником в одном из университетов Баварии. По данным ведомства, "интерес спецслужб" якобы заключался "в различных стадиях разработки европейской ракеты-носителя Ariane и в изучении исследовательских материалов подозреваемого".

Утверждалось, что "Ильнур Н. передавал информацию о научно-исследовательских проектах в области аэрокосмических технологий, в частности о различных этапах разработки европейской ракеты-носителя Ariane, сотруднику генконсульства в Мюнхене, а взамен получил денежную сумму в размере €2 500". Для этого гражданин РФ использовал институтский доступ к интернету, чего он не отрицал.

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