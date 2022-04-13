В Крыму задержали мужчин, призывавших к убийству депутатов

Два россиянина призывали в социальной сети убить депутатов. Им грозит до семи лет тюрьмы. Об этом сообщает представитель УФСБ по Крыму и Севастополю Елена Варламова.

«41-летний мужчина, придерживаясь радикальных взглядов, на своей персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил материалы, призывающие к убийству депутатов Государственной думы », – сообщила Елена Варламова.

Второй россиянин 1993 года рождения, который в соцсети пропагандировал исламскую террористическую организацию, запрещенную в России. В отношении обоих россиян возбуждены уголовные дела по статье за призывы к терактам через интернет, сообщает c-inform.info.