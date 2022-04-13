В Нижнем завели дело о мошенничестве в школе на 14 млн рублей

"Общая стоимость непоставленной и несоответствующей условиям договоров продукции составила более 14 млн рублей. Несмотря на это, руководством АНОО "Школа 800" приняты и оплачены товары в полном объеме. По данному факту прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Так, установлено, что должностные лица из числа руководства организации, проводя работу по размещению пяти извещений о закупке оборудования, создали условия, направленные на искусственное уменьшение участников закупки, путем распространения информации способом, не обеспечивающим гласность и открытость проводимых процедур. Затем по результатам закупки заключили пять договоров на поставку оборудования на общую сумму более 43 млн рублей, в том числе по ценам, более чем на 6 млн рублей превышающим рыночные. Также при проведении проверок выявили отсутствие значительного объема оплаченной продукции и несоответствие товаров по своему качеству, комплектности и составу оборудованию, указанному в спецификации к заключенным договорам.