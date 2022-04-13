Заключенный сбежал из СКР во время обеда следователя

В Екатеринбурге из здания регионального управления Следственного комитета России сбежал заключенный, пока следователь отошел на обед. Об этом сообщает «KP.RU-Екатеринбург».

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12 апреля жителя Пермского края Артемия Кадочникова доставили в СКР из СИЗО на допрос. Однако, когда следователь отлучился на обед, заключенный сбежал. Кадочников обвиняется в распространении наркотиков и нападении на представителя власти.

На записях с камер видеонаблюдения видно, как в 13:37 мужчина вышел из здания и скрылся в неизвестном направлении. ФСБ и полиция начали поиски сбежавшего.

В ориентировке говорится, что беглец 1985 года рождения, высокого роста, худощавого телосложения, при ходьбе хромает. Также у него нет части передних зубов. При знакомстве он может называться Сергеем Витальевичем Боровиковым.