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1 час назад

Заключенный сбежал из СКР во время обеда следователя

Елена Прошина

В Екатеринбурге из здания регионального управления Следственного комитета России сбежал заключенный, пока следователь отошел на обед. Об этом сообщает «KP.RU-Екатеринбург».

Заключенный сбежал из СКР во время обеда следователя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

12 апреля жителя Пермского края Артемия Кадочникова доставили в СКР из СИЗО на допрос. Однако, когда следователь отлучился на обед, заключенный сбежал. Кадочников обвиняется в распространении наркотиков и нападении на представителя власти.

На записях с камер видеонаблюдения видно, как в 13:37 мужчина вышел из здания и скрылся в неизвестном направлении. ФСБ и полиция начали поиски сбежавшего.

В ориентировке говорится, что беглец 1985 года рождения, высокого роста, худощавого телосложения, при ходьбе хромает. Также у него нет части передних зубов. При знакомстве он может называться Сергеем Витальевичем Боровиковым.

Ранее сообщалось, что в СИЗО № 2 «Бутырка» в Москве покончил с собой один из заключенных. Тело было найдено в камере в ночь на понедельник, 11 апреля. Погибшему в конце апреля должно было исполниться 34 года. На данный момент проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства гибели заключенного.

Происшествия,Сергей Боровиков,Следственный комитет,ФСБ,
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