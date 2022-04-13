В Подмосковье ученик распылил в школе перцовый баллончик

"В ходе проверки, проведение которой поручено Клинской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей", - сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.