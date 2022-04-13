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1 час назад

Троих детей госпитализировали из-за распыления перцового баллончика в школе в Подмосковье

ТАСС

Ученик распылил перцовый баллончик в школе в Клину, в результате трое детей госпитализированы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В Подмосковье ученик распылил в школе перцовый баллончик
Фото: ТАССТАСС

"Мама купила ребенку перцовый баллончик, чтобы он защищался от собак в СНТ, где они проживают. Мальчик решил продемонстрировать его своим одноклассникам в Клину и распылил. В результате пострадали три ребенка", - сказал собеседник агентства.

Все трое госпитализированы и находятся в удовлетворительном состоянии.

Прокуратура проводит проверку в связи с госпитализацией троих подростков.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Клинской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей", - сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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