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2 часа назад

В Италии в дом россиянина бросили коктейль Молотова

Елена Прошина

В Италии в дом россиянина бросили коктейль Молотова. Как сообщает URA.RU, инцидент произошел в городе Кастильончелло 10 апреля около 20:30.

В дом россиянина в Италии бросили коктейль Молотова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Неизвестные бросили коктейль в железную дверь дома на Виа Бьяджи, где живет 37-летний гражданин России. Сразу после этого возник небольшой пожар, который быстро потух.

Пострадавших в инциденте нет. Согласно снимку, огонь повредил только ворота, которые почернели от пламени. Предполагается, что произошедшее было связано со спецоперацией РФ на Украине.

Напомним, что это уже не первый случай агрессии против россиян в Испании. Так, 8 апреля в сети появилось видео, на котором украинская беженка напала на гражданку РФ в Малаге.

Согласно кадрам, женщина подошла к девушке и начала оскорблять ее. Когда россиянка начала уходить от агрессивной беженки, украинка погналась за ней и пнула.

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