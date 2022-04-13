В дом россиянина в Италии бросили коктейль Молотова

В Италии в дом россиянина бросили коктейль Молотова. Как сообщает URA.RU, инцидент произошел в городе Кастильончелло 10 апреля около 20:30.

Неизвестные бросили коктейль в железную дверь дома на Виа Бьяджи, где живет 37-летний гражданин России. Сразу после этого возник небольшой пожар, который быстро потух.

Пострадавших в инциденте нет. Согласно снимку, огонь повредил только ворота, которые почернели от пламени. Предполагается, что произошедшее было связано со спецоперацией РФ на Украине.

Напомним, что это уже не первый случай агрессии против россиян в Испании. Так, 8 апреля в сети появилось видео, на котором украинская беженка напала на гражданку РФ в Малаге.