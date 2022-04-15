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1 час назад

В Хакасии арестовали экстремистов, пытавших создать боевые подразделения

ТАССиещё 4

Руководители экстремистской организации, которые пытались создать боевые подразделения, арестованы в Хакасии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.

В Хакасии арестовали экстремистов, пытавших создать боевые подразделения
Фото: РИА НОВОСТиРИА НОВОСТи

"Согласно полученным данным, целью экстремистского сообщества являлась ликвидация РФ как государственного образования, в том числе путем насильственного изменения конституционного строя. Пресечены попытки создания боевых подразделений с привлечением военнослужащих территориального гарнизона Министерства обороны России, а также получения доступа к оружию и боеприпасам", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что против организатора и одного из руководителей экстремистов возбужденно уголовное дело по факту организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ). Они арестованы судом на два месяца.

В ходе обысков в офисе и в квартирах изъято оружие, печатные материалы экстремистского содержания, средства связи и компьютерная техника. Оперативно-розыскные действия продолжаются.

Происшествия,Минобороны России,ФСБ,
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