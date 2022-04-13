Россиянин арестован за попытку вступить в вооруженное формирование Украины

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Максима Дмитриенко, который пытался вступить в одно из националистических формирований Украины для участия в боевых действиях против России . Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации). Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сказали в суде.

Там отмечается, что еще в Париже он обратился в посольство Украины с целью получить содействие при вступлении в украинские вооруженные формирования, однако ему отказали, так как он является российским гражданином. Позже он попытался попасть на украинскую территорию уже через Россию, но при попытке выехать на Украину был задержан сотрудниками ФСБ. Как отмечается в материалах дела, Дмитриенко поддерживал связь с боевиками батальона "Азов", которые ранее также проходили службу в иностранном легионе.