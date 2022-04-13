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3 часа назад

В Приморье трое экс-полицейских получили тюремные сроки за пытки

ТАССиещё 2

Кавалеровский районный суд в Приморье приговорил троих бывших сотрудников полиции к реальным срокам лишения свободы за превышение должностных полномочий с применением насилия. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края, полицейские пытались получить признательные показания от свидетеля по делу о пропаже человека.

Российские полицейские получили сроки за пытки человека
Фото: ТАССТАСС

"В судебном заседании установлено, что в октябре 2019 года фигуранты проводили проверку по факту безвестного исчезновения мужчины, в связи с чем вызвали местного жителя для дачи объяснений и проверки причастности к исчезновению. С целью склонения мужчины к даче ложных признательных показаний полицейские незаконно удерживали его более двух суток, в течение которых наносили ему побои, а также по указанию начальника отдела один из фигурантов отвозил потерпевшего в лесной массив, где приковал наручниками к дереву, держав там около часа. Не добившись признательных показаний, потерпевшего отпустили", - говорится в сообщении.

Суд признал всех трех соучастников виновными. Он назначил бывшему начальнику отдела уголовного розыска четыре года лишения свободы, а бывших оперуполномоченным - по 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Им также будет запрещено занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов сроком до 2,5 года.

При этом к смерти самого без вести пропавшего были причастны сотрудники этого же отдела полиции. Они пытались ввести в заблуждение органы предварительного следствия, скрыть следы и давали ложные показания. Сейчас все виновные уволены со службы, осуждены и отбывают наказание в местах лишения свободы.

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