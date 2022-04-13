Российские полицейские получили сроки за пытки человека

"В судебном заседании установлено, что в октябре 2019 года фигуранты проводили проверку по факту безвестного исчезновения мужчины, в связи с чем вызвали местного жителя для дачи объяснений и проверки причастности к исчезновению. С целью склонения мужчины к даче ложных признательных показаний полицейские незаконно удерживали его более двух суток, в течение которых наносили ему побои, а также по указанию начальника отдела один из фигурантов отвозил потерпевшего в лесной массив, где приковал наручниками к дереву, держав там около часа. Не добившись признательных показаний, потерпевшего отпустили", - говорится в сообщении.