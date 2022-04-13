Названы последствия стрельбы в метро Нью-Йорка

23 человека пострадали при стрельбе на станции метро Нью-Йорка «36-я стрит» 12 апреля. Как сообщает РИА Новости, полиция и ФБР разыскивают подозреваемого — темнокожего мужчину в оранжевом строительном жилете и противогазе.

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Преступник сперва открыл канистру, из которой пошел дым, а после стал стрелять в пассажиров из пистолета и преследовать их. Как заявила шеф полиции Кишант Сюэл, 10 человек были ранены в ходе стрельбы и еще 13 либо получили травмы во время давки, либо пострадали от дыма. Сейчас им ничего не угрожает.

По ее словам, на месте преступления детективы изъяли девятимиллиметровый пистолет с магазинами повышенной емкости и топор. Также были обнаружены бензин и сумка с пиротехникой.