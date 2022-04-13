Сотрудника колонии приговорили к 10 годам за взятки

Подсудимый был признан виновным в получении взятки, хищении чужого имущества путем обмана и превышении полномочий. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 3,75 миллиона рублей. Его также лишили права занимать должности на госслужбе. С осужденного в доход государства будет взыскано 370 тысяч рублей, полученные им в качестве взятки.