На Камчатке и в Красноярске эвакуировали все школы

Все школы Камчатского края в срочном порядке эвакуировали из-за сообщений о минировании. Исключением стали уже проверенные образовательные учреждения в Петропавловске-Камчатском, сообщает информационный портал «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».

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Как говорится в материале «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на краевое правительство, причиной массовой эвакуации стало анонимное сообщение о минировании 85% школ края, всех аэропортов и автовокзалов региона, а также четырех АЗС.

Отмечается, что во время эвакуации никто не пострадал. Во всех школах, где специалисты уже провели проверку, занятия второй смены были отменены. Исключением стали школы № 1, 3 и 35.

По данным информационного агентства «Кам 24», международный аэропорт в Елизове также эвакуируют.

Кроме того, об эвакуации школ сообщила мэрия Хабаровска. Согласно их информации, на электронную почту учебных заведений пришло анонимное письмо с предупреждением, после чего 1747 учащихся и 214 сотрудников восьми школ были эвакуированы. Занятия возобновятся только после осмотра помещений специальными службами.