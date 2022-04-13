В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
17 минут назад

На Камчатке и в Красноярске эвакуировали все школы

Елена Прошина

Все школы Камчатского края в срочном порядке эвакуировали из-за сообщений о минировании. Исключением стали уже проверенные образовательные учреждения в Петропавловске-Камчатском, сообщает информационный портал «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».

На Камчатке и в Красноярске эвакуировали все школы
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в материале «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на краевое правительство, причиной массовой эвакуации стало анонимное сообщение о минировании 85% школ края, всех аэропортов и автовокзалов региона, а также четырех АЗС.

Отмечается, что во время эвакуации никто не пострадал. Во всех школах, где специалисты уже провели проверку, занятия второй смены были отменены. Исключением стали школы № 1, 3 и 35.

По данным информационного агентства «Кам 24», международный аэропорт в Елизове также эвакуируют.

Кроме того, об эвакуации школ сообщила мэрия Хабаровска. Согласно их информации, на электронную почту учебных заведений пришло анонимное письмо с предупреждением, после чего 1747 учащихся и 214 сотрудников восьми школ были эвакуированы. Занятия возобновятся только после осмотра помещений специальными службами.

Эвакуацию всех школ также провели в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города. Собеседник агентства не уточнил причину подобной меры. В правоохранительных органах Красноярска ситуацию пока никак не прокомментировали.

Происшествия,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители