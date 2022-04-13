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6 часов назад

Школьница из Москвы раздала друзьям почти 2 млн из сейфа родителей

ЧП Столицаиещё 3

В Москве 11-летняя школьница за полгода раздала своим друзьям почти 2 млн рублей из родительского сейфа. Как стало известно РЕН ТВ, друзья просили школьницу дать им денег, а девочка соглашалась, так как ей было жаль товарищей.Родители школьницы обнаружили пропажу 2 апреля. Сперва супруги подумали, что их обокрали, однако потом выяснилось, что деньги из сейфа вытащила их дочь-пятиклассница. Девочка призналась, что раздала почти 2 млн рублей своим друзьям — 13-летней девочке и 14-летнему мальчику. С ними школьница познакомилась на детской площадке. Новые друзья часто бывали дома у девочки и однажды начали просить у нее деньги.По словам девочки, сперва ребята просили у нее по 15-20 тысяч рублей, якобы на подарок маме или поход в торговый центр. Однако затем суммы увеличились — мальчик попросил 220 тысяч на покупку компьютера, девочка попросила одолжить ей 60 тысяч рублей «на маникюр». Такие запросы от новых друзей поступали на протяжении полугода.Примечательно, что девочка не спрашивала разрешения у родителей, а сама давала деньги детям, чтобы помочь им. Школьнице никто не угрожал и не вымогал средства силой. Девочка призналась, что ей стало жалко ее друзей.В феврале школьница попыталась вернуть деньги, однако друзья сказали, что не могут этого сделать, так как у них очень бедные семьи. Девочку попросили не сообщать о случившемся родителям и добавили ее в «черный список» в соцсетях.По факту случившегося проводится проверка. Полицейским удалось установить личности причастных детей.

11-летняя школьница из Москвы раздала друзьям более миллиона рублей
Фото: ЧП СтолицаЧП Столица
Происшествия,
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