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5 часов назад

В торговом центре в Калифорнии неизвестный открыл стрельбу

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Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре американского города Викторвилл в штате Калифорния, в результате ранена девятилетняя девочка, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

В ТЦ в Калифорнии неизвестный открыл стрельбу
Фото: ReutersReuters

Пострадавшая доставлена в больницу и находится в стабильном состоянии. Полиция разыскивает стрелявшего. Работа торгового центра приостановлена, посетители были эвакуированы.

Это второй инцидент со стрельбой в США за короткое время. Похожее ЧП 12 апреля в утренний час пик в метро Нью-Йорка. Стрельбу открыл темнокожий мужчина, его личность установлена. По официальным данным, ранения получили 16 человек, в то же время по информации CNN, в больницы доставили не менее 29 пострадавших. Злоумышленник скрылся, его поиски продолжаются.

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