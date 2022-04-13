В ТЦ в Калифорнии неизвестный открыл стрельбу

Это второй инцидент со стрельбой в США за короткое время. Похожее ЧП 12 апреля в утренний час пик в метро Нью-Йорка. Стрельбу открыл темнокожий мужчина, его личность установлена. По официальным данным, ранения получили 16 человек, в то же время по информации CNN, в больницы доставили не менее 29 пострадавших. Злоумышленник скрылся, его поиски продолжаются.