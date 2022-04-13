11-летняя москвичка отдала одноклассникам миллион рублей

11-летняя школьница из Москвы отдала своим одноклассникам миллион рублей без ведома родителей. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Собеседник издания рассказал, что школьники начали выманивать деньги у своей подруги еще в декабре 2021 года. Сперва один из ребят пожаловался, что разбил свой смартфон, а также на то, что он не может поделить ноутбук с братом. После этого девочка залезла в родительский сейф, вытащила оттуда несколько крупных купюр и отдала их «нуждающемуся».

Прознав об этом, дети начали постоянно просить у нее деньги, причем на самые неожиданные покупки. Так, одна из подруг захотела «ноготочки» за 60 тысяч рублей. Разбивший же телефон подросток потребовал 300 тысяч рублей на новый компьютер, а потом еще полмиллиона. При этом они пообещали, что пойдут работать и позже вернут ей все деньги.

Родители школьницы обнаружили пропажу лишь в апреле и обратились в полицию. Дело передали в уголовный розыск.