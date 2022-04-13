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5 часов назад

В Москве мужчина зарезал своего друга из-за ревности

Свободная пресса

Мужчина убил своего друга на севере Москвы. Злоумышленник нанес потерпевшему удар ножом.

В Москве мужчина зарезал своего друга из-за ревности
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает РЕН ТВ, мужчина что-то не поделил со своим знакомым и ударил его ножом. Пострадавший скончался на месте.

Уточняется, что возможным мотивом преступления могла стать ревность к сожительнице.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.

Ранее "Свободная пресса" писала, что курьер интернет-магазина напал с ножом на жительницу Реутова в Московской области. Полиции удалось быстро задержать злоумышленника. Известно, что между курьером и женщиной произошел конфликт. В ходе ссоры курьер достал нож и несколько раз ударил им женщину. Она госпитализирована.

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