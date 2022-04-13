В Москве мужчина зарезал своего друга из-за ревности

Как сообщает РЕН ТВ, мужчина что-то не поделил со своим знакомым и ударил его ножом. Пострадавший скончался на месте.

Ранее "Свободная пресса" писала, что курьер интернет-магазина напал с ножом на жительницу Реутова в Московской области. Полиции удалось быстро задержать злоумышленника. Известно, что между курьером и женщиной произошел конфликт. В ходе ссоры курьер достал нож и несколько раз ударил им женщину. Она госпитализирована.