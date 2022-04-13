Нападение на школьницу в Воронеже попало на видео

Мужчина рано утром напал на школьницу, которая заходила в подъезд дома 148 на улице 9 Января в Воронеже. Видео публикует telegram-канал «Воронеж №1».

На кадрах видно, как неизвестный догоняет старшекластницу возле дома и насильно заталкивает ее в подъезд. Инцидент записала камера видеонаблюдения.