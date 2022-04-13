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5 часов назад

Нападение на школьницу в Воронеже попало на видео

Александр Кузьмин

Мужчина рано утром напал на школьницу, которая заходила в подъезд дома 148 на улице 9 Января в Воронеже. Видео публикует telegram-канал «Воронеж №1».

На кадрах видно, как неизвестный догоняет старшекластницу возле дома и насильно заталкивает ее в подъезд. Инцидент записала камера видеонаблюдения.

Как рассказывают соседи, мужчину спугнули. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Вместе с полицией проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к преступлению.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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