Кара-Мурза не признал вину в неподчинении полиции

В комиссии уточнили, что в настоящее время Кара-Мурза находится в камере второго спецприемника в Мневниках. Он сообщил, что признает вину и намерен обжаловать решение суда.

11 апреля стало известно, что политика задержали во дворе его дома. Как говорится в протоколе, он «повел себя неадекватно» при виде сотрудников полиции, «изменил траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться». Также он отказался предъявить документы и проследовать в служебный автотранспорт, уточняется в документе. Задержанного оставили в отделении полиции на ночь до рассмотрения дела в суде.