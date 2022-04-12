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45 минут назад

Кара-Мурза не признал вину в неподчинении полиции

Газета.Ru

Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, арестованный за неподчинение полиции, не признал свою вину, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Москвы.

Кара-Мурза не признал вину в неподчинении полиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В комиссии уточнили, что в настоящее время Кара-Мурза находится в камере второго спецприемника в Мневниках. Он сообщил, что признает вину и намерен обжаловать решение суда.

Ранее политика арестовали на 15 суток. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

11 апреля стало известно, что политика задержали во дворе его дома. Как говорится в протоколе, он «повел себя неадекватно» при виде сотрудников полиции, «изменил траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться». Также он отказался предъявить документы и проследовать в служебный автотранспорт, уточняется в документе. Задержанного оставили в отделении полиции на ночь до рассмотрения дела в суде.

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