В горах Абхазии без вести пропал россиянин

«Вторые сутки спасатели МЧС Абхазии ведут поиски пропавшего накануне в горном массиве Мамзышха жителя Новгорода Андрея Сазонова,1970 года рождения. Сотрудники ПСО города Гагра выехали в горы по поступлении сигнала 11 апреля, в 21:56. С утра, 12 апреля, к поискам присоединился поисково-спасательный отряд МЧС РА в количестве 10 человек», — указано в сообщении.

Последний раз девочку видели днем 18 марта, когда она ушла в школу. Ребенок был одет в шапку и куртку бежевого цвета, белую школьную рубашку, черную юбку и ботинки на платформе черного цвета. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.