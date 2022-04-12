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1 час назад

В горах Абхазии без вести пропал россиянин

Газета.Ru

В горах Абхазии без вести пропал гражданин России Андрей Сазонов, об этом сообщило МЧС Абхазии.

В горах Абхазии без вести пропал россиянин
Фото: ТАССТАСС

«Вторые сутки спасатели МЧС Абхазии ведут поиски пропавшего накануне в горном массиве Мамзышха жителя Новгорода Андрея Сазонова,1970 года рождения. Сотрудники ПСО города Гагра выехали в горы по поступлении сигнала 11 апреля, в 21:56. С утра, 12 апреля, к поискам присоединился поисково-спасательный отряд МЧС РА в количестве 10 человек», — указано в сообщении.

Уточняется, что поиски продолжаются, пока что местонахождение Сазонова остается неизвестным.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после исчезновения 14-летней школьницы в Иркутске.

Последний раз девочку видели днем 18 марта, когда она ушла в школу. Ребенок был одет в шапку и куртку бежевого цвета, белую школьную рубашку, черную юбку и ботинки на платформе черного цвета. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

В поисках девочки участвуют полицейские и волонтеры.

Происшествия,Следственный комитет,
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