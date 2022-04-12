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3 часа назад

«Убегают как могут»: жители Киргизии и Таджикистана эвакуируются из-за ЧП на границе

Вероника Полынина

Таджикистан стягивает вооруженные силы к границе с Киргизией после перестрелки пограничников двух стран, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр киргизской погранслужбы.

«Жители убегают как могут»: новое ЧП на границе Киргизии и Таджикистана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-центре заявили, что таджикская сторона ранее произвела минометный обстрел кыргызских сел, а теперь ведет огонь по военнослужащим Пограничной службы Госкомитета национальной безопасности Кыргызской Республики в местности Радар-1 Баткенского района Баткенской области.

Киргизская погранслужба охарактеризовала обстановку на границе как напряженную.

Во вторник на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военнослужащими двух стран из-за того, что таджикский пограннаряд пересек линию рубежа. Огонь удалось вскоре остановить благодаря переговорам двух сторон, но затем перестрелка возобновилась и длилась около 30 минут, также таджикские военные начали минометный обстрел киргизского села Достук. По предварительным данным киргизской стороны, в ходе перестрелки ранения получили по одному пограничнику с обеих сторон.

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Издание 24.kg сообщает, что жители приграничных сел в Киргизии и Таджикистане начали экстренно покидать свои дома.

«У нас сейчас стрельба прекратилась. Но местных жителей эвакуируем. Про раненых пока ничего не знаю, в темноте все убегают как могут», — заявил глава приграничного киргизского села Максат Сапарали Адинаев.

В Государственном комитете национальной безопасности Таджикистана ситуацию пока не комментировали.

Происшествия,ГКНБ Таджикистана,
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