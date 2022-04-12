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5 часов назад

Жители Башкирии устроили самосуд над избившим десятилетнего школьника мужчиной

Lenta.ru

Жители башкирского города Сибай устроили самосуд над мужчиной, который избил десятилетнего мальчика. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «360».

Россияне устроили самосуд над избившим школьника мужчиной
Фото: ТАССТАСС

На кадрах видно, как несколько людей стоят возле напавшего на школьника. Один из мужчин набрасывается на него, валит на землю и начинает избивать кулаками, добавляя удары ногой. После короткой передышки он снова наносит удары.

В свою очередь мать одного из школьников, которые присутствовали при избиении десятилетнего мальчика, рассказала о происшествии. По ее словам, дети действительно дразнили мужчину, однако это не дает никакого права ему бить их. Также она отметила, что мужчина живет в их квартале давно, однако к детям до этого случая не приставал.

Об инциденте стало известно 12 апреля. На опубликованных кадрах видно, как житель Сибая бежит за школьником на оживленной улице. В какой-то момент мужчина настигает ребенка и начинает бить его кулаками по лицу.

Позднее его соседка рассказала, что мужчина принимал наркотики, недавно вышел из больницы, а также порезал своего отца.

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