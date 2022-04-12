В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
6 часов назад

Появились новые подробности о взрыве театра в Мариуполе

Lenta.ru

Взрыв в Мариупольском драмтеатре произошел не извне, а изнутри здания, заявили в Донецкой народной республике (ДНР). Представитель Народной милиции республики Юрий Бухарев раскрыл новые подробности о произошедшем в театре. Об этом сообщает РИА Новости.

«По характеру взрыва можно уверенно сказать, что подрыв произошел изнутри здания, я говорил с одним из очевидцев, он сказал, что перед взрывом ни обстрела, ни пролетов самолетов не было», — заявил Бухарев.

Он добавил, что внутри театра какое-то время располагались украинские военные — судя по оставленному там вооружению, в здании располагалась рота украинцев.

История со взрывом Мариупольского драматического театра получила широкую огласку в СМИ. Украинские издания утверждали, что по сооружению ударила российская авиация. Однако эта версия подверглась критике — в частности, ее не подтвердили в Минобороны России. 12 апреля, когда большая часть Мариуполя перешла к донецким войскам, в театр пустили журналистов.

Воюющий в Мариуполе наемник сделал заявление

Ранее в ДНР сообщили, что окруженные в Мариуполе части Вооруженных сил Украины попытались вырваться из города. Для этого они нанесли на технику опознавательные знаки ДНР. Попытка оказалась неудачной.

Происшествия,Видео,Минобороны России,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители