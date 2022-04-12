Появились новые подробности о взрыве театра в Мариуполе

Взрыв в Мариупольском драмтеатре произошел не извне, а изнутри здания, заявили в Донецкой народной республике (ДНР). Представитель Народной милиции республики Юрий Бухарев раскрыл новые подробности о произошедшем в театре. Об этом сообщает РИА Новости.

«По характеру взрыва можно уверенно сказать, что подрыв произошел изнутри здания, я говорил с одним из очевидцев, он сказал, что перед взрывом ни обстрела, ни пролетов самолетов не было», — заявил Бухарев.

Он добавил, что внутри театра какое-то время располагались украинские военные — судя по оставленному там вооружению, в здании располагалась рота украинцев.

История со взрывом Мариупольского драматического театра получила широкую огласку в СМИ. Украинские издания утверждали, что по сооружению ударила российская авиация. Однако эта версия подверглась критике — в частности, ее не подтвердили в Минобороны России. 12 апреля, когда большая часть Мариуполя перешла к донецким войскам, в театр пустили журналистов.