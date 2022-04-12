Смертельный взрыв в Ступино: полиция провела первые задержания

Полиция задержала главного инженера газовой компании, обслуживающей жилой дом с Ступине, где в результате взрыва газа погибли шесть человек. Об этом сообщило ГСУ СК России по Московской области.

Мужчина доставлен к следователю для проведения опроса и следственных действий.

«В ходе изучения изъятой документации предварительно установлено, что главный инженер компании, обслуживающей газовое оборудование дома, в рамках исполнения договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования не оказал соответствующего технического обслуживания якобы ввиду отсутствия жильцов в квартире на момент проверки», - говорится в сообщении СК.

Взрыв бытового газа на четвертом этаже жилого дома в подмосковном Ступине произошел утром 11 апреля, обрушились внешние панели и внутриквартирные перегородки. Погибли шесть человек, из них трое детей. Еще 20 человек пострадали. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей (ч.3 ст.238 УК РФ).