Спасатели вытащили мужчину, оказавшегося на льдине. Видео

В Петербурге все еще, несмотря на плюсовую температуру воздуха, происходят ЧП с неосторожными жителями, которые выходят на лед. Так произошло во вторник, 12 апреля, на Геслеровском мосту. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Как рассказали нашему изданию очевидцы, мужчина оказался на льдине, которая дрейфовала по реке Карповке. Как он там оказался, неизвестно. Но мужчину удалось спасти. На место прибыли сотрудники МЧС и при помощи специальной экипировки доставили пострадавшего на берег.

«Сотрудники МЧС оперативно подняли бедолагу на сушу», – рассказали очевидцы.