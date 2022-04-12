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6 часов назад

Спасатели вытащили мужчину, оказавшегося на льдине. Видео

Александр Кузьмин

В Петербурге все еще, несмотря на плюсовую температуру воздуха, происходят ЧП с неосторожными жителями, которые выходят на лед. Так произошло во вторник, 12 апреля, на Геслеровском мосту. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Как рассказали нашему изданию очевидцы, мужчина оказался на льдине, которая дрейфовала по реке Карповке. Как он там оказался, неизвестно. Но мужчину удалось спасти. На место прибыли сотрудники МЧС и при помощи специальной экипировки доставили пострадавшего на берег.

«Сотрудники МЧС оперативно подняли бедолагу на сушу», – рассказали очевидцы.

Свидетели происшествия также поделились с «Петербургским дневником» видео с места происшествия. На кадрах можно увидеть, что сначала спасательный трос мужчине на льдину пытались перебросить полицейские, но без спасателей доставить на берег мужчину не получалось. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Происшествия,Видео,
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