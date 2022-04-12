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7 часов назад

На съездах с КАД и ЗСД в Петербурге образовались пробки. Видео

Александр Кузьмин

Перевернувшийся мусоровоз спровоцировал пробки в районе развязки КАД с Западным скоростным диаметром на севере Петербурга. Вместе с высыпавшимся мусором спецтехника занимает две полосы. Об этом передает "Петербургский дневник".

Как рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП/Санкт-Петербург», грузовик со строительным мусором перевернулся на Левашовском шоссе днем во вторник, 12 апреля. На опубликованном видео видно, что мусоровоз и содержимое его кузова перекрыли два ряда из трех. Остальные автомобилисты вынуждены объезжать по единственной свободной крайней левой полосе.

Происшествия,Видео,
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