Перевернувшийся мусоровоз спровоцировал пробки в районе развязки КАД с Западным скоростным диаметром на севере Петербурга . Вместе с высыпавшимся мусором спецтехника занимает две полосы. Об этом передает "Петербургский дневник" .

Как рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП/Санкт-Петербург», грузовик со строительным мусором перевернулся на Левашовском шоссе днем во вторник, 12 апреля. На опубликованном видео видно, что мусоровоз и содержимое его кузова перекрыли два ряда из трех. Остальные автомобилисты вынуждены объезжать по единственной свободной крайней левой полосе.