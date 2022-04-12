Цветная пена возникла на реке в российском городе

В Казани возникла цветная пена. Явление нетипичного оттенка на реке Казанка заметили жители города, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

На фото видно, что пена на берегу водоема в Ново-Савиновском районе приобрела красноватый цвет. Специалисты выехали на место и отобрали пробы воды, почвы и загрязненного снега, чтобы выяснить причины случившегося.

«Будет проведен химический анализ на класс опасности и загрязняющие вещества», — сказали в региональном ведомстве.

Помимо этого, экологи проведут выездные обследования источников сброса сточных вод ближайших промышленных предприятий.