В метро Нью-Йорка открыли стрельбу

В метро Нью-Йорка произошла стрельба, погибли по меньшей мере 5 человек.
Стрельба произошла на станции «36-я улица» в Сансет-Парке в час-пик, около 8.30 утра.
Как сообщает NBC, на месте происшествия полиция нашла несколько неразорвавшихся взрывных устройств. На станции произошло задымление – предположительно, преступник бросил дымовую шашку перед тем, как начать стрелять.
Стрелявший мужчина был одет в противогаз и оранжевый строительный жилет, ему удалось скрыться с места преступления.
На фотографиях, появившихся в интернете, видны окровавленные люди, лежащие на платформе. Место стрельбы оцеплено полицией.
ABC7 сообщает, что еще одна жертва была обнаружена на станции «25-я улица» в Гринвуд-Хайтс.