В метро Нью-Йорка открыли стрельбу

В метро Нью-Йорка произошла стрельба, погибли по меньшей мере 5 человек.

Стрельба произошла на станции «36-я улица» в Сансет-Парке в час-пик, около 8.30 утра.

Как сообщает NBC, на месте происшествия полиция нашла несколько неразорвавшихся взрывных устройств. На станции произошло задымление – предположительно, преступник бросил дымовую шашку перед тем, как начать стрелять.

Стрелявший мужчина был одет в противогаз и оранжевый строительный жилет, ему удалось скрыться с места преступления.

На фотографиях, появившихся в интернете, видны окровавленные люди, лежащие на платформе. Место стрельбы оцеплено полицией.