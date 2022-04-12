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1 час назад

В метро Нью-Йорка открыли стрельбу

Вероника Полынина

В метро Нью-Йорка произошла стрельба, погибли по меньшей мере 5 человек.

Стрельба произошла на станции «36-я улица» в Сансет-Парке в час-пик, около 8.30 утра.

Как сообщает NBC, на месте происшествия полиция нашла несколько неразорвавшихся взрывных устройств. На станции произошло задымление – предположительно, преступник бросил дымовую шашку перед тем, как начать стрелять.

Стрелявший мужчина был одет в противогаз и оранжевый строительный жилет, ему удалось скрыться с места преступления.

На фотографиях, появившихся в интернете, видны окровавленные люди, лежащие на платформе. Место стрельбы оцеплено полицией.

ABC7 сообщает, что еще одна жертва была обнаружена на станции «25-я улица» в Гринвуд-Хайтс.

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