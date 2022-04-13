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2 часа назад

На Урале пятиклассник на спор выпрыгнул из окна школы

Газета.Ruиещё 1

В Нижнем Тагиле пятиклассник на спор в тысячу рублей выпрыгнул из окна школы, в результате чего получил серьезные травмы. Об этом сообщает региональное издание E1 со ссылкой на источники.

На Урале пятиклассник на спор выпрыгнул из окна школы
Фото: ТАССТАСС

Уточнятся, что 12-летний мальчик, воспитанник детского дома, отпросился выйти посреди урока, затем поднялся по лестнице и хладнокровно выпрыгнул из окна второго этажа - поспорил с другими школьниками на тысячу рублей.

Происходящее на камеру снимала семиклассница. После прыжка девушка ушла, не обращая внимания на "зрителей" и получившего увечья подростка. Врачи диагностировали у ребенка сотрясение головного мозга, ушибы, гематомы, а также закрытый перелом пяточной кости. Мальчика госпитализировали в одну из больниц Екатеринбурга. Отдел полиции организовал проверку.

Ранее сообщалось, что на Урале учительница английского обозвала ребенка "какашкой".

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