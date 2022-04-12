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8 часов назад

Грабители ворвались в дом семьи бизнесмена и не взяли деньги

Мослента

В деревне Слобода Московской области несколько грабителей напали на дом семьи бизнесмена, но отказались забирать деньги. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Грабители ворвались в дом семьи бизнесмена и не взяли деньги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, пятеро мужчин в балаклавах перехватили 68-летнего генерального директора столичной фирмы во время утренней прогулки с собакой. Под угрозой физического насилия они завели его обратно в дом. Там мужчину и его жену связали и стали требовать показать тайник с деньгами. Испуганная хозяйка указала на тумбу возле кровати.

«Преступники нашли деньги, осмотрели их, покрутили пачки в руках, но вдруг сложили все наличные обратно в тумбочку. Вскоре неизвестные покинули дом пенсионеров ничего из него не похитив», — рассказал собеседник издания.

По его словам, в тайнике лежало около двух миллионов рублей.

Когда преступники покинули дом, супруги смогли освободиться от пут и позвонить в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее преступники с помощью строительных лесов обокрали квартиру в центре Москвы.

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