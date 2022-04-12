В Подмосковье первоклассник устроил взрыв в подъезде дома

Семилетний мальчик устроил взрыв и пожар в подъезде пятиэтажки на проспекте Мира в Химках. Как сообщает «МК», инцидент произошел вечером 11 апреля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Школьника впустил в подъезд один из жильцов дома. Мальчик соврал мужчине, что живет здесь, но россиянин решил проследить за ним через глазок входной двери квартиры. По его словам, ребенок поднялся на верхние этажи, а спустя какое-то время он услышал хлопок.

На шум из своей квартиры выбежала пожилая женщина. Она увидела горящие вещи и вызвала экстренные службы. Ее внук тем временем надел страйкбольный бронежилет и потушил огонь с помощью двух ведер воды. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили два газовых баллона, которые взорвались от огня.

Полицейские выяснили, что в подъезд перед случившимся приходил ребенок из соседнего дома. Первоклассник объяснил правоохранителям, что гулял во дворе. Из сверстников на детской площадке никого не было и он решил зайти в подъезд за своей подругой. Оказавшись внутри, мальчик заметил игрушки в коробке на пятом этаже, однако достать их у него не вышло. После этого он поджег коробку зажигалкой.