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11 часов назад

В Польше арестовали россиянина по обвинению в шпионаже

Елена Прошина

Польская прокуратура сообщила об аресте россиянина по обвинению в шпионаже. Как сообщает РИА Новости, гражданин РФ якобы «собирал информацию о воинских частях, их оснащении и кадровой ситуации».

В Польше арестовали россиянина по обвинению в шпионаже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Расследование проводилось отделом по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске, а задержанием занимались сотрудники военной жандармерии.

«Выводы службы военной контрразведки указывают на то, что он осуществляет шпионскую деятельность в интересах разведки Российской Федерации», — говорится в сообщении генпрокуратуры.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в своих соцсетях рассказал, что арестованный россиянин «по заданию российских спецслужб собирал информацию о боевой готовности Вооруженных сил Польши и НАТО».

Прокурор уже предъявил задержанному обвинение по параграфу 1 ст. 130 УК Польши. По ней россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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