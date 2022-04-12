В Польше арестовали россиянина по обвинению в шпионаже

Польская прокуратура сообщила об аресте россиянина по обвинению в шпионаже. Как сообщает РИА Новости, гражданин РФ якобы «собирал информацию о воинских частях, их оснащении и кадровой ситуации».
Расследование проводилось отделом по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске, а задержанием занимались сотрудники военной жандармерии.
«Выводы службы военной контрразведки указывают на то, что он осуществляет шпионскую деятельность в интересах разведки Российской Федерации», — говорится в сообщении генпрокуратуры.
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в своих соцсетях рассказал, что арестованный россиянин «по заданию российских спецслужб собирал информацию о боевой готовности Вооруженных сил Польши и НАТО».
Прокурор уже предъявил задержанному обвинение по параграфу 1 ст. 130 УК Польши. По ней россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.