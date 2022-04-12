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12 апреля

Автоинспекторы Татарстана изъяли более 20 кг наркотических средств

МВД МЕДИАиещё 5

В Татарстане на стационарном посту полиции инспекторы ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Набережные Челны для проверки документов у водителя остановили иномарку под управлением 22-летнего жителя г. Санкт-Петербург. На пассажирском сидении в салоне машины находился его 21-летний приятель.

В Татарстане задержали машину с 20 килограммами наркотиков
Фото: мвд медиамвд медиа

Полицейских привлекло внимание поведение молодых людей. Они переглядывались между собой, сильно нервничали. Было принято решение провести досмотр, во время которого в автомобиле стражи правопорядка обнаружили 40 полимерных свёртков с веществом светлого цвета: 23 свёртка изъяли – из-под ковриков, три свёртка – из заднего подлокотника и 14 – из ниши для запасного колеса в багажном отсеке.

Согласно проведённому исследованию, изъятое общей массой свыше 20 кг является наркотическим веществом синтетического происхождения – мефедроном.

Молодые люди свою вину признали, пояснив, что приобрели запрещённые вещества в г. Брянске и направлялись в г. Новосибирск для их сбыта.

Следственными органами отдела полиции «Комсомольский» Управления МВД России по г. Набережные Челны возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты заключены под стражу.

Происшествия,Наркооборот,Наркотики,МВД России,ГИБДД,
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