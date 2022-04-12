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12 часов назад

Жалобу американца Рида суд снял с рассмотрения

ТАСС

Второй кассационный суд общей юрисдикции снял с рассмотрения жалобу студента из США Тревора Рида на приговор и отправил материалы в суд первой инстанции, чтобы дать дополнительную возможность осужденному ознакомиться с его материалами. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Динара Муслимова.

Жалобу американца Рида суд снял с рассмотрения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Суд определил снять с кассационного рассмотрения уголовное дело в отношении Рида Тревора Рауди и направить в суд первой инстанции для организации дополнительного ознакомления осужденного с материалами уголовного дела", - сказала она.

По словам Муслимовой, после этой процедуры дело вновь вернут во Второй кассационный суд для рассмотрения жалобы.

В августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после жалобы жильцов дома на Ленинградском шоссе в Москве на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда его в машине доставляли в отделение полиции, он напал на водителя и его напарника. Вину американец не признал.

Головинский суд Москвы летом прошлого года признал его виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение к представителю власти опасного для жизни или здоровья насилия) и назначил 9 лет колонии, взыскав 300 тыс. рублей в пользу потерпевших полицейских. Мосгорсуд позже оставил приговор в силе.

Происшествия,Тревор Рид,Мосгорсуд,
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