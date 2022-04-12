Жалобу американца Рида суд снял с рассмотрения

Второй кассационный суд общей юрисдикции снял с рассмотрения жалобу студента из США Тревора Рида на приговор и отправил материалы в суд первой инстанции, чтобы дать дополнительную возможность осужденному ознакомиться с его материалами. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Динара Муслимова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Суд определил снять с кассационного рассмотрения уголовное дело в отношении Рида Тревора Рауди и направить в суд первой инстанции для организации дополнительного ознакомления осужденного с материалами уголовного дела", - сказала она.

По словам Муслимовой, после этой процедуры дело вновь вернут во Второй кассационный суд для рассмотрения жалобы.

В августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после жалобы жильцов дома на Ленинградском шоссе в Москве на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда его в машине доставляли в отделение полиции, он напал на водителя и его напарника. Вину американец не признал.