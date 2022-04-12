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6 минут назад

Ответственного за газовое оборудование взорвавшегося в Ступине дома задержали

Lenta.ru

Инженера, ответственного за обслуживание газового оборудования в доме в подмосковном Ступине, где произошел взрыв, задержали. Об этом во вторник, 12 апреля, «Ленте.ру» сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

Ответственного за газовое оборудование взорвавшегося в Ступине дома задержали
Фото: МЧС РФ МЧС России по Московской областиМЧС РФ МЧС России по Московской области

По данным ведомства, следователи изучили изъятую в управляющей компании документацию и пришли к выводу, что главный инженер компании, которая обслуживала газовое оборудование дома, не провел проверку, отметив в документах, что жильцы якобы отсутствовали. Сейчас инженера доставили к следователю для работы с ним по делу.

О взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в Ступине стало известно ранним утром 11 апреля; предварительная причина взрыва позже подтвердилась — утечка газа из-за неисправного оборудования. Затем появилось видео с места происшествия — по снятым кадрам было заметно, что на пятом этаже разрушены две комнаты, взрыв повредил соседние помещения. Вокруг дома разлетелось множество обломков. К вечеру 11 апреля число жертв взрыва возросло до шести человек.

Происшествия,Ольга Врадий,Следственный комитет,
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