Ответственного за газовое оборудование взорвавшегося в Ступине дома задержали

Инженера, ответственного за обслуживание газового оборудования в доме в подмосковном Ступине, где произошел взрыв, задержали. Об этом во вторник, 12 апреля, «Ленте.ру» сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

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По данным ведомства, следователи изучили изъятую в управляющей компании документацию и пришли к выводу, что главный инженер компании, которая обслуживала газовое оборудование дома, не провел проверку, отметив в документах, что жильцы якобы отсутствовали. Сейчас инженера доставили к следователю для работы с ним по делу.